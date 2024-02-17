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عناوين الصحف ليوم السبت 17 شباط 2024

17
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الأخبار

ـ أميركا - إسرائيل: عقدة رفح
ـ على العدوّ أن ينتظر حضوراً وفاعلية وتوسّعاً أكبر | نصرالله: دماء مقابل دم المدنيين
ـ تهديدات ترامب «توقظ» أوروبا: المظلّة الأميركية ليست أبدية
ـ هندسات منصوري: دولارات فريش للمصارف مقابل تطبيق التعميم 166

البناء
ـ عملية نوعية للمقاومة قرب أسدود.. وأبو عبيدة يلوّح بالاحتكام للميدان مجدداً
ـ السيد نصرالله: العدو سيدفع ثمن الدماء بالدماء.. من كريات شمونة إلى إيلات
ـ المقاومة لا تصرف انتصاراتها في تغيير معادلات الداخل السياسية والطائفية

الجمهورية
ـ واشنطن وباريس لانضاج حلّ سياسي
ـ زوار واشنطن: هوكشتاين «ينشّط» الخماسية ولا «يتجاوزها»
ـ الحريري عائد...ولكن
ـ التضخّم يواصل ارتفاعه رغم ثبات الليرة
ـ وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

 اللواء
ـ ميقاتي وهوكشتاين: «الحل الدبلوماسي» يساهم في الاستقرار ويعيد النازحين
ـ الحريري يختم زيارته باستقبالات بيروتية ودبلوماسية.. ورسائل نصرالله: لا نفرض رئيساً وصواريخنا تطال إيلات
ـ غليان في إسرائيل حول «صفقة التبادل».. وحماس تتحدّث عن مخاطر حول الرهائن
ـ نتنياهو للهروب إلى حرب رفح بعد صدام مع بايدن.. والقاهرة ترفض المزاعم الإسرائيلية

الديار
ـ «ديبلوماسي رفيع» لـ«الديار»: اذا لم ينتخب رئيس قبل حزيران فالشغور سيمتد الى 2025
ـ حزب الله يوجه تحذيرًا «مبطنًا» لـ«اسرائيل» حول مخططها لمدينة رفح

 

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