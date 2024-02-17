عناوين الصحف ليوم السبت 17 شباط 2024

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الأخبار

ـ أميركا - إسرائيل: عقدة رفح

ـ على العدوّ أن ينتظر حضوراً وفاعلية وتوسّعاً أكبر | نصرالله: دماء مقابل دم المدنيين

ـ تهديدات ترامب «توقظ» أوروبا: المظلّة الأميركية ليست أبدية

ـ هندسات منصوري: دولارات فريش للمصارف مقابل تطبيق التعميم 166

البناء

ـ عملية نوعية للمقاومة قرب أسدود.. وأبو عبيدة يلوّح بالاحتكام للميدان مجدداً

ـ السيد نصرالله: العدو سيدفع ثمن الدماء بالدماء.. من كريات شمونة إلى إيلات

ـ المقاومة لا تصرف انتصاراتها في تغيير معادلات الداخل السياسية والطائفية

الجمهورية

ـ واشنطن وباريس لانضاج حلّ سياسي

ـ زوار واشنطن: هوكشتاين «ينشّط» الخماسية ولا «يتجاوزها»

ـ الحريري عائد...ولكن

ـ التضخّم يواصل ارتفاعه رغم ثبات الليرة

ـ وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

اللواء

ـ ميقاتي وهوكشتاين: «الحل الدبلوماسي» يساهم في الاستقرار ويعيد النازحين

ـ الحريري يختم زيارته باستقبالات بيروتية ودبلوماسية.. ورسائل نصرالله: لا نفرض رئيساً وصواريخنا تطال إيلات

ـ غليان في إسرائيل حول «صفقة التبادل».. وحماس تتحدّث عن مخاطر حول الرهائن

ـ نتنياهو للهروب إلى حرب رفح بعد صدام مع بايدن.. والقاهرة ترفض المزاعم الإسرائيلية

الديار

ـ «ديبلوماسي رفيع» لـ«الديار»: اذا لم ينتخب رئيس قبل حزيران فالشغور سيمتد الى 2025

ـ حزب الله يوجه تحذيرًا «مبطنًا» لـ«اسرائيل» حول مخططها لمدينة رفح