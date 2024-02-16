ميقاتي التقى نظيره العراقي...!

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التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.



وجرى، خلال اللقاء، التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، وسبل تعزيز التبادل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما يصبّ في مصلحة البلدين الشقيقين.



وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى استمرار العدوان على غزّة، وما يسببه من تهديد للاستقرار في المنطقة، ووجوب وقف هذا العدوان ومنع اتساعه، فضلاً عن وقف الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولات توسعة الصراع عبر الاعتداء على لبنان الشقيق وحدوده.



وجدد تأكيد مضيّ العراق في تحقيق هدف رفع مستوى التبادل والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، بما يوفر أسباب التنمية والفرص لشعوبها، ووسائل تجاوز الأزمات الاقتصادية.



من جانبه، أكد ميقاتي حرص لبنان على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار التعاون البنّاء مع العراق في المجالات كافة، معرباً عن شكره وتقديره للمواقف العراقية الداعمة للبنان، وتقديم الوقود والدعم إسناداً للشعب اللبناني في مواجهة المصاعب والتحديات الاقتصادية.