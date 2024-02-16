نائب يقدم منحة بعنوان "الشهيدة أماني حسين برجاوي"

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باسم مؤسسة عبد الرحيم مراد الخيريّة، أعلن النائب مراد عن تقديم منحة الشهيدة أماني حسين برجاوي التي روَت بدمائها الذكيّة تراب الجنوب الطاهر وذلك للطالب الحائز على أعلى معدّل بين الأوائل بالمدارس الرسمية في فروع شهادة الثانوية العامة الرسمية على مستوى محافظة النبطية بدءًا من العام الدراسي المقبل، وذلك من ضمن رزمة المنح التي تمنحها المؤسسة.

والجدير ذكره، أنّ الشهيدة برجاوي كانت موظّفة في الجامعة اللبنانية الدولية في النبطية، واستشهدت بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في مدينة النبطية.

هذا، وتأتي هذه الخطوة أيضًا في إطار تحفير ودعم طلّب المدرسة الرسميّة المتفوّقين.