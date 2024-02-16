استهداف المقاومة لموقعي رويسات العلم و زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:





دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، استهدف ‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 16-02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة. ‌



ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، استهدف ‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 16-02-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة.