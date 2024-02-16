هكذا سيكون الرد.. تعليق "السيد" على مجزرة "النبطيه"!

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علق السيد حسن نصرالله على المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في النبطية، وقبلها في الصوانة، وراح ضحيتها شهداء مدنيين من أطفال ونساء بالقول :" ما حصل من مجازر صهيونية في حق المدنيين في الجنوب مؤخرا كان أمراً متعمدا.



ارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة، وفي موضوع المقاتلين استشهادهم جزء من المعركة، ولكن عندما يصل الأمر إلى المدنيين فهذا الأمر بالنسبة لنا له حساسية خاصة، وهو ليس بجديد منذ بدايات المقاومة.



نحن لا نتحمل موضوع المس بالمدنيين ويجب أن يفهم العدو أنه ذهب في هذا الأمر بعيداً. هدف العدو من قتل المدنيين الضغط على المقاومة لتتوقف، لأن كل الضغوط منذ 7 تشرين الأول كان هدفها وقف جبهة الجنوب. والجواب على المجزرة يجب أن يكون مواصلة وتصعيد العمل في الجبهة، والعدو سيدفع ثمن هذه الدماء دماءً".