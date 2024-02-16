11 شهيداً.. إليكم الحصيلة النهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على النبطية!

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اعلن الدفاع المدني عبر منصة" اكس":" تمكنت عناصر من الدفاع المدني، وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمر في النبطية التحتا اثر غارة جوية إسرائيلية، منذ الساعة 20:30من مساء الأربعاء بتاريخ 2024/02/14 وحتى الساعة 1:00 من فجر اليوم الجمعة الواقع في 2024/02/16 من انتشال جثامين الشهداء الاحد عشر الذين سقطوا نتيجة الغارة على المبنى. وقد نفذت عمليات البحث ورفع الأنقاض بالتعاون مع جمعيات إسعافية في المنطقة.

كما عملت العناصر على نقل جريحين الى مستشفى النبطية الحكومي كانا قد أصيبا في الغارة عينها التي استهدفت المبنى.

توازيا عملت العناصر على اخماد الحريق الذي شبّ داخل المبنى المستهدف".