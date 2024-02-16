بيان هام من الأمن العام!

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اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان،" تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقار الأمن العام وذلك إعتباراً من 15/02/2024 ولغاية تاريخ 15/03/2024 ضمناً.

1-المستندات المطلوبة لإنجاز تفويض (لأول مرة):

-كتاب من الشركة موجّه للمدير العام للأمن العام يتضمن (إسم الشركة، عنوانها، نوعية الأعمال التي تقوم بها، فروعها، رقم الهاتف، الإسم الكامل للمندوب مع عنوان سكنه ورقم هاتفه).

-إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.

-لائحة إسمية بعدد العمال الأجانب الموجودين أو العدد التقريبي للعمال الجدد.

-نسخ عن إقامات العمال الأجانب.

-تفويض منظم لدى الكاتب العدل.

-نسخة عن الإذاعة التجارية.

-نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.

-نسخة عن بطاقة الضمان للمندوب.

-نسخة عن بطاقة الوظيفة أو إفادة وظيفة (من الشركة أو المؤسسة حصراً).

-نسخة عن السجل التجاري.

-نسخة عن هوية المفوض أو المندوب.

-طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.

-صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).

-بدل خدمات مأجورة.

2-المستندات المطلوبة لتجديد تفويض:

-كتاب تجديد التفويض وأنه ما زال موظف.

-إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.

-لائحة بأسماء العمال الأجانب + نسخ عن إقامات العمال الأجانب.

-نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.

-نسخة عن هوية المفوض.

-طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.

-نسخة عن التفويض القديم.

-نسخة عن الإذاعة التجارية والسجل التجاري.

-صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).

-بدل خدمات مأجورة.

ملاحظة: وجوب تسليم التفويض القديم (لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد) بحالة جيدة دون أي تمزيق أو تحريف في وقوعاته أو في الصورة الملصقة عليه.

3-المكان: تُقدم طلبات منح أو تجديد التفاويض في المبنى المركزي رقم -1-، أمانة السر العامة، الطابق الأول".