هيئة كولكو مونتريال في التيار تلبّي دعوة المطران بول مروان تابت للاحتفال بالذبيحة الإلهية بمناسبة عيد القديس مارون

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لبت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر دعوة سيادة المطران بول مروان تابت بمناسبة عيد أب الطائفة القديس مارون وذلك يوم الأحد ١١ شباط ٢٠٢٤ للاحتفال والمشاركة بالذبيحة الإلهية في كاتدرائية مار مارون مونتريال .

احتفل بالقداس الإلهي سيادة المطران بول مروان تابت مطران كندا للموارنة بمشاركة وحضور سعادة السفير البابوي في كندا المطران إيفان جوركوفتش ممثل البابا فرنسيس، سيادة المطران الآن فوبير مساعد سيادة المطران كريستيان لابين رئيس أساقفة مونتريال ، يعاونه الأب العام شربل جعجع مع لفيف من الكهنة و الشمامسة .

حضر من كولكو كندا أمينة السر السيدة عبير شمعون و السيد فادي القسيس مسؤول لجنتي التعبئة و الشباب، ترأس وفد التيار الوطني الحر في مونتريال منسق الهيئة السيد أنطوان مناسا، الهيئة التنفيذية و عدد كبير من الرفاق والمناصرين .

كما وحضر قنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ أنطوان عيد، نواب فدراليين، نواب من مقاطعة كيبيك ، رؤساء وممثلين عن بلدية مونتريال ولافال، رؤساء وممثلين عن كافة الأحزاب اللبنانية ، رؤساء وممثلين عن الجمعيات اللبنانية الكندية بالإضافة إلى شخصيات وفاعليات من الجالية .

خلال كلمته تحدث المطران تابت عن صاحب العيد و عن الكنيسة المارونية كما و شكر جميع المشاركين . تلى الذبيحة الإلهية تقديم دروع تذكارية لبعض الشخصيات الروحية والسياسية ، و التقاط صورة جَماعية وكوكتيل تهنئة في صالة الكاتدرائية بمناسبة العيد .

كل عيد و انتم بخير .