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متى ينحسر المنخفض الجويّ؟

16
FEBRUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غاىما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1500متر، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.
وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة والمتمركز فوق قبرص، مما يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع ثلوج على المرتفعات ، يستمر تأثيره حتى صباح يوم الأحد حيث يخف  نسبيا، ومن المتوقع أن ينحسر تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر يوم الأثنين المقبل حيث يتحول الطقس الى مستقر مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.

تحذير: من احتمال تشكل السيول على الطرق جنوب البلاد بسبب غزارة الأمطار بعد الظهر، ومن سلوك الطرق الجبلية على ارتفاع 1700 متر بسبب تراكم الثلوج.
 ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 18
درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها أحيانا الى 70 كلم/س ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر  وتلامس ال 1500ليلا.
السبت:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1500متر، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.
الأحد:  غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتكون الضباب على الجبال وتهطل أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر.
الإثنين:  غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، تخف حدة الأمطار تدريجيا بعد الظهر وتنحسر ليلا.
-الحرارة على الساحل من 10 إلى 17 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 9 درجات، في الداخل من 3 إلى 11 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة تشتد أحيانا، سرعتها بين 25 و 60 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل وسيء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.
-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:  19 درجة .
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6:22
-ساعة غروب الشمس: 17:22

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