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هل تستمر الامطار؟.. اليكم طقس نهاية الاسبوع

16
FEBRUARY
2024
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان تأثير المنخفض الجوّي يستمر على لبنان حتى مطلع الاسبوع المقبل وتكون الأمطار متوسطة الى غزيرة احياناً وبشكلٍ محلّي، ومتقطّع مع انفراجات تصل نسبتها الى 65%.

هذا وسوف تتدنى درجات الحرارة يوم الجمعة وتتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو 1900 متر، تترافق مع عواصف رعدية محلية.

طقس اليوم الجمعة غائم، يتحوّل الى ممطر قبل الظهر وللسواحل اللبنانية والسورية والجبال الغربية الوسطى الحصة الجيدة من الهطولات، بخاصة جنوب لبنان.

طقس يوم السبت، ممطر بين الحين والآخر وتتساقط الثلوج فوق 1900 متر، ونذكّر بأننا امام منخفض اعتيادي، تتمركز امطاره فوق المياه الاقليمية اللبنانية بنسبة 80%.

درجات الحرارة على الساحل : 17 نهاراً و 13 ليلاً
في البقاع: 10 نهاراً و 05 ليلا
على الجبال 1200 متر: 08 نهاراً و 04 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 01 نهاراً و -03 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 40 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1012hpa
الرطوبة: 85%
حالة البحر : مائج
حرارة المياه 19 درجة.

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