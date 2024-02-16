غارات بعد منتصف الليل وفجرا على بلدات في القطاع الغربي وأضرار جسيمة

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور أن الطيران الحربي المعادي أغار بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي ادت الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

وأغار فجرا على بلدات القنطرة ودير سريان ومحيط وادي السلوقي وادت الغارة على منزل في بلدة القنطرة الى استشهاد ثلاثة شبان عملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على سحب الجثث ونقلها الى المستشفيات في المنطقة.

وقد نعت حركة امل ثلاثة شهداء في بيان.

كما تعرضت مساء اطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي مباشر.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني واستمر العدو الاسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

اشارة الى ان العدو الإسرائيلي يعمل في الفترة الاخيرة على قطع الطرق التي تربط البلدات ببعضها.