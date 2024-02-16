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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

نقل موقع «المونيتور» عن مصدر ديبلوماسي فرنسي، قوله «إننا نعمل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تجنّب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و»حزب الله». ورأى أنّه «لا ينبغي انتظار وقف إطلاق النار في غزة لبدء تهدئة التوتر بين إسرائيل و»حزب الله»، مشيرًا إلى أنّ «المقترح الفرنسي لخفض التصعيد يتضمّن نشر آلاف الجنود اللبنانيين على الحدود».

وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم»، نقلًا عن مصادر، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بحثا في محادثاتهما الأخيرة قضية التوصّل إلى اتفاق مع لبنان.

ولفتت المصادر إلى أنّ «إسرائيل متشائمة إزاء إمكانية التوصّل إلى اتفاق في شأن لبنان قبل انتهاء الحرب في غزة». ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ «المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يعتقد أنّ التوصل لاتفاق تبادل أسرى سيعمّق الحوار مع «حزب الله».