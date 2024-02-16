الجمهورية: هل شهدت جبهة الاستحقاق الرئاسي أي تطور ملموس؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لم تشهد جبهة الاستحقاق الرئاسي أي تطور ملموس يوحي باقتراب موعد إنجازه، لم يعرف بعد موعد مجىء الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي كان قد التقى قبل يومين وزير الخارجية المصري سامح شكري.



وقال مصدر في تجمّع نواب المعارضة لـ»الجمهورية»، انهم بدأوا نقاشاً واسعاً فيما بينهم (31 نائباً) حول مجموعة افكار لتحريك الاستحقاق الرئاسي، لكن هذه الافكار ما تزال في البدايات ولا يمكن الكلام عنها قبل نضوجها وستتم ترجمتها في مبادرة رئاسية جديدة تنطلق من طرح اسمٍ وسطي مقبول لدى الغالبية السياسية، والضغط لعقد جلسات انتخابية متتالية للخروج من الشغور الرئاسي، مشددين في الوقت نفسه على انّ الحل يجب ان يكون لبنانياً وبما يُناسب مصلحة لبنان.