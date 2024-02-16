السيد نصرالله سيرد اليوم...

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر اليوم في مهرجان القادة الشهداء الذي يقيمه حزب الله، في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية.



ومن المتوقع وفق مصادر مطلعة لـ»البناء» أن يتطرق السيد نصرالله بالتفصيل لآخر التطورات الميدانية والسياسية في غزة والظروف الإنسانية المحيطة، والأبعاد الاقليمية والدولية، وآفاق المرحلة المقبلة على المستويات كافة، لا سيما في ظل مفاوضات القاهرة وتهديدات العدو الاسرائيلي بشن عدوان على رفح. كما سيردّ السيد نصرالله على تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بتوسيع الحرب على لبنان ويعيد التذكير بمعادلات ضد استهداف المدنيين لردع العدو الإسرائيلي.