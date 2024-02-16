الشرق الأوسط السعودية: فصائل عراقية مسلّحة تعلن أنها قصفت هدفاً عسكرياً في الجولان بالطيران المُسير

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الشرق الأوسط السعودية: أعلنت فصائل عراقية مسلّحة، مساء امس الخميس، أنها قصفت بالطيران المُسيّر هدفاً عسكرياً في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من هضبة الجولان.

وذكرت الفصائل، التي تعرِّف نفسها باسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان على «تلغرام»، أن القصف جاء دعماً للفلسطينيين في غزة، و«ردّاً على المجازر» التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.

وأعلنت الفصائل، في السابق، مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وعلى القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.