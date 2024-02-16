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الشرق الأوسط السعودية: «قنابل إسرائيل الثقيلة» تحلّق فوق بيروت

16
FEBRUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أن قواته تستطيع مهاجمة «حزب الله»، ليس فقط على مسافة 20 كيلومتراً من الحدود، بل على مسافة 50 كيلومتراً وصولاً إلى بيروت. لكنه قال إن إسرائيل «لا ترغب في الحرب»، لافتاً إلى أن «طائرات سلاح الجو التي تُحلّق حالياً في سماء لبنان تحمل قنابل أثقل لأهداف أبعد».

 

جاء تحذير غالانت غداة ضربات إسرائيلية ضخمة أدت إلى مقتل 18 شخصاً خلال 24 ساعة، بينهم 7 مقاتلين من «حزب الله» و11 مدنياً من ضمنهم أطفال، وذلك في سلسلة غارات جوية، استهدفت إحداها مدينة النبطية، حيث اغتالت إسرائيل قيادياً عسكرياً في الحزب واثنين من مرافقيه.

 

وأدت الضربة نفسها إلى مقتل 7 أفراد من عائلة واحدة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «جرت خلال ليل (الأربعاء)، تصفية القائد المركزي لوحدة الرضوان علي محمد الدبس، مع نائبه حسن إبراهيم عيسى، وعنصر آخر».

 

من جانبه، أعلن الحزب مساء أمس (الخميس) أنه نفّذ «رداً أولياً ‌‏على مجزرتَي النبطية والصوانة»، حين هاجم ‏مقاتلوه مستعمرة «كريات شمونة» بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستهداف مواقع في «كريات شمونة» بصاروخين مضادين للمدرعات، تلتهما رشقتان صاروخيتان أُطلقتا من لبنان، وأصابت ثلاثة مبانٍ وأدّت إلى انقطاع الكهرباء في المدينة.

 

ولاحظت قوات «يونيفيل» «تحولاً مثيراً للقلق» في مسار المعركة القائمة منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، حسب وصف الناطق باسمها أندريا تيننتي، لجهة طريقة تبادل إطلاق النار، واستهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق. أما الحكومة اللبنانية، فتعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل، على ضوء استهداف المدنيين.

الشرق الأوسط
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