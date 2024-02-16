عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 شباط 2024

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الأخبار: أميركا - إسرائيل: مهمّة «ترويض» نتنياهو

جبهة الجنوب: تصعيد مدروس



واشنطن وأبو ظبي تخرجان الحريري من الصندوق: مع «الاعتدال» لا مع أبو عبيْدة!







اللواء: الحريري يحذِّر من نوايا نتنياهو.. والبنتاغون لمنع توسُّع النزاع

حفاوة برئيس المستقبل في عين التينة .. ومجزرة النبطية ترفع منسوب المواجهة





نداء الوطن: إحصاءات رسمية: 270 وحدة سكنية دُمِّرت كلّياً و1500 جزئياً

الأوراق والوساطات في مهبّ الحرب: إسرائيل تُهدّد بيروت والجيش





النهار: التصعيد الميداني بلا قواعد بعد مجزرة النبطية الحريري: مكسبنا الاعتدال... والحلّ يبدأ بالرئيس



الجمهورية: حراك أميركي فرنسي لتجنب الحرب

الحريري: المناخ القائم لا يسمح بالمغامرة



البناء: هنية يحدّد شروطاً لا تنازل عنها للتهدئة: وقف نهائيّ للحرب وتبادل جدّي وانسحاب/ قاسم يعد بالرد وقصف كريات شمونة بعشرات الصواريخ… وكلمة لنصرالله اليوم/ الحوثي: الجرائم في غزة بـ 3000 قنبلة أميركية ثقيلة… واستهداف سفينة بريطانية



?l'orient le jour: Massacre à Nabatiyé après le ciblage anonyme de Safed : un début de la guerre ou de la fin