كلودين عون عرضت مع فرونتسكا الأوضاع في الجنوب وقرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن

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التقت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون في مقر الهيئة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وخلال اللقاء، تم عرض تطورات الأوضاع الراهنة في الجنوب والبحث في اختتام تطبيق الخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتحضير لإعداد خطة وطنية ثانية لتطبيق القرار الأممي، والتي من شأنها النهوض بقضايا النساء، وبالأخص تطوير قدراتهن في مجال بناء السلام والوساطة.

وتم التطرق أيضا إلى خطة العمل الوطنية للأعوام 2024 - 2026 لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022 - 2030 التي أعدتها "الهيئة الوطنية"، وستفذ نشاطاتها، بالتعاون مع المؤسسات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.