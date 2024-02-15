سلة "وصل": علامة كاملة للرياضي بيروت الفائز على الشرطة العراقي

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ختم الرياضي بيروت بطل لبنتن في كرة السلة، مشواره في الدور الاول لبطولة "وصل" لنوادي منطقة غرب آسيا، بالعلامة الكاملة، بفوزه على الشرطة العراقي بفارق 30 نقطة، 120 - 90، عصر اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.



وضمن الرياضي بطل المنطقة الغربية في الدوري المشمول برعاية الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، مقعدا مباشرا في الدور نصف النهائي للمسابقة.



وكان الحكمة بيروت فاز على الاتحاد الاهلي الحلبي 101-58 في غزير.



ويلعب الحكمة مع الوحدة السوري في الدور ربع النهائي، وفوزه يضعه في مواجهة الرياضي في نصف النهائي.