living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ لبنان بين نار "الميني حرب" جنوباً... ودوس الشراكة والميثاق في الداخل: هذه هي خطورة المرحلة المقبلة!

15
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أخطر ما في الجنون الإسرائيلي، أنه من دون أفق. منذ 7 تشرين الأول 2023 وحكام إسرائيل يخبطون خبط عشواء، كإرثهم في التدمير والمجازر بحق الشعوب المحيطة بهم، والتي لا تمتلك إلا الحد الأدنى من الردع لهذه العدوانية التاريخية المتأصلة. وعلى هذا المنوال، يوسعون اعتداءاتهم على مناطق الجنوب وقراه وبلداته. والحصيلة شهداء أبرياء، من دون أن تنجح لا الطائرات ولا المدافع في الحد من قدرة الردع أو النيل منها.

على هذا المنوال، سقط شهداء جدد ليل أمس الأربعاء، بغارات متواصلة على قرى أقضية النبطية وصور ومرجعيون وبنت جبيل. وفي وقت واصل الوزراء في حكومة الحرب تهديداتهم، وآخرها ليوآف غالانت الذي تحدث عن قنابل ثقيلة في الطائرات المحلَقة فوق لبنان، فإنَّ المقاومة استمرّت في ردها المتناسب على المواقع والثكنات الإسرائيلية في مزارع شبعا وكذلك في الجليل، في ترجمةٍ لما ينتظر الإسرائيليين في حال أصروا على عدوانهم.

في الجنوب نارٌ للعدو الإسرائيلي. أما في الداخل، فدوسٌ للشراكةِ الوطنية بكل معانيها، واستباحة للدستور، والدولة، والميثاق، وكل ركائز لبنان. طغمة متسلطة منذ التسعينات، لا ترتدع عن ارتكاب أفظع الجرائم الدستورية والقانونية، فتقدم على إلغاء شرائح بأكملها، وتدلّل بعضها الآخر. من يتآخى معها تلاطفه، ومن يواجهها تستشرس في وجهه كالوحش. لكنها بالتأكيد تتغافل عن أن من واجه أقسى أنواع الهيمنة الخارجية، لن يعجز عن مواجهة هكذا نوع من المتسلطين، الفارغين من أي حلول.
من هنا، تكتسب المرحلة المقبلة أعلى درجة من الأهمية، في ظل الإصرار على الإستفراد بالبلد مع الفراغ في كرسي الرئاسة. وكما في كل مرة، وفي كل منعطف، سيكون التيار الوطني الحر في موقع رأس الحربة لمواجهة مشاريع التسلط والإقصاء، وإفراغ لبنان من أبعاده، ومعانيه الرمزية. وسيحمِل "التيار"، قيادة و"تكتلاً" وقواعدَ، كل عناوين النضال المقبل، لتثبين محورية الشراكة كأساس للوحدة الوطنية، والتي من دونها ينتفي عقدُ الميثاق.
وإذا كانت منظومة التسعينات تعتقد أنها تستطيع أنْ تنتهك وتدوس المواثيق والأعراف والدساتير، فإن عليها أن تدرك جيداً حجم المواجهة والضغط اللذين ينتظرانها، عسى الإستفاقة إلى أساس الحوار الوطني، وهو التفاهم، والإعتراف بالآخر، والذهاب إلى انتخاب رئيس قادر وجامع وإصلاحي، بعيداً عن كل شهوات الفرض والهيمنة...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   