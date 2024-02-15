"متحدون" :اجتماعات مكثفة مع المعنيين بتحضيرات "الطاولة المستديرة" لمعالجة النفايات في طرابلس والشمال

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أعلن تحالف "متحدون" في بيان انه "استكمالا لتحضيرات "الطاولة المستديرة" لمعالجة أزمة نفايات طرابلس والمنية والشمال والتي ستقام في 2 آذار من الجاري، عقد اليوم 15 شباط لقاء في منتدى الرابطة الثقافية في طرابلس حضره كل من رئيس الرابطة الدكتور رامز الفري والمحامين زياد عجاج مفوض كشافة البيئة في الشمال، ووليد زيادة إلى وفد تحالف متحدون من محامين وإختصاصيين".



أضاف البيان : "خلال الاجتماع سلط الحاضرون الضوء على أهمية هذه "الطاولة المستديرة" لجهة الحلول المقترحة والنتائج البيئية والاقتصادية المتأتية عنها، وأهمها الاستفادة من أخطاء الماضي والخروج بأفكار بناءة لتجنب وقوع المشاكل عينها التي تفاقمت وأدت إلى إنتاج "قنبلة موقوتة" من الغازات الشديدة الانفجار والعصارة الملوثة للمياه والأرض والأمراض والسموم، عني بها مكب طرابلس أو جبل النفايات، حيث أعرب كل من الفري وعجاج وزيادة بما يمثلون من حاضنة شعبية عن تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع وما يتضمنه من إعداد لجدوى بيئية واقتصادية وإدارية كاملة للحل المنشود".



وفي سياق متصل، قام فريق عمل التحالف بزيارة لمكب النفايات في طرابلس والجوار للوقوف عن كثب على المشاكل البيئية والصحية التي يواجهها الناس يوميا، حيث عقدت لقاءات أخرى مع ناشطين بيئيين وسواهم".