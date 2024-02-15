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رعد: سنرغم العدو على وقف عدوانه

15
FEBRUARY
2024
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قال النائب عن “حزب الله”، محمد رعد، إنه “ولّى الزمن الذي يستطيع فيه العدو أن يفرض فيه ما يريد على منطقتنا وشعوبنا، وطالما المقاومة ناهضة ومتنامية ومتقدمه ولديها الآلاف من المجاهدين، العدو آيل إلى زوال لا محال”.

وحسب سبوتنيك، خلال إحياء ذكرى “شهداء قادة حزب الله” في بلدة جبشيت جنوبي لبنان، قال رعد تعليقا على استهداف مدنيين في مدينة النبطية: “نترحم على الشهداء الذين قضوا في المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي يوم أمس في مدينة النبطية وجوارها، ونسأل الله أن يثبتنا من أجل مواصلة مواجهتنا لعدو الذي يستبيح كل شيء حين يريد الانتقام لهزيمته التي يستشعرها، وهو قد فشل في تحقيق كل أهدافه السياسية التي أراد تحقيقها في غزة”.

وتابع: “فشل في غزة ويريد استدراجنا إلى طريقة نواجهه بها تحقق مآربه، ونحن نلتزم طريقة في مواجهته سنرغمه على أن يوقف عدوانه وينكفئ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا، نحن نواصل الوقوف والتضامن مع أهلنا في غزة من أجل تحقيق كرامة شعبنا في هذه المنطقة”.

وختم: “العدو مدعوم من قوى عظمى ونافذة، يحاولون التبرأ من همجيته ولكنهم هم من قاموا بتربيته على هذه الهمجية وهم من يدعمون ويشاركون العدو الإسرائيلي في ممارسة همجيته ضد شعوب منطقتنا، لقد ولّى الزمن الذي يستطيع العدو أن يفرض فيه ما يريد على منطقتنا وشعوبنا، طالما المقاومة ناهضة ومتنامية ومتقدمة ولديها الآلاف من المجاهدين من تلامذة عماد مغنية وراغب حرب وعباس الموسوي، فهذا العدو آيل إلى زوال لا محال”.

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