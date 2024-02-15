تحذير أممي...بعد ارتفاع في عدد الشهداء المدنيين جنوباً

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أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عمران ريزا، عن قلقه الشديد، تعقيباً على الأحداث الأخيرة التي وقعت في جنوب لبنان، حيث أفادت التقارير أن الغارات الجوية أودت بحياة العديد من المدنيين، قائلاً:

"إن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية والغارات الجوية في جنوب لبنان التي أدت إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين، أمر يثير القلق للغاية.

إن من بين الضحايا أطفال وأمهات وأجداد.

إن فقدان أرواح بريئة لأمرٌ يبعث على الحزن والأسف.

إن قواعد الحرب واضحة: يجب على أطراف النزاع حماية المدنيين ويجب احترام هذه القواعد.

المدنيون ليسوا هدفاً."