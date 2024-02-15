ورش ازالة الركام انهت اعمالها في المبنى المستهدف من العدو في النبطية

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تواصل ورش ازالة الركام اعمالها في المبنى الذي تعرض لغارة من مسيرة معادية الليلة الماضية وتم رفع كل الضحايا من بين الدمار تقريبا وتعمل فرق من الجمعيات الاغاثية والانقاذية على تفادي وقوع تصدعات اضافية في المبنى قد تتسبب في تقويضه اكثر.



ورفع سكان المبنى على مدخله لافتة كبيرة كتب عليها باللغتين العربية والانكليزية" اميركا ام الارهاب والمجازر والقتل ".



وبنتيجة الغارة ارتقى 7 شهداء من عائلة حسين برجاوي كانوا من سكان المبنى ، و3 شهداء للمقاومة نعاهم حزب الله في بيانات صدرت عنه وهم :الشهداء حسين احمد عقيل وحسن ابراهيم عيسى وعلي محمد الدبس ، اضافة الى 7 جرحى تتم معالجتهم في مستشفيات النبطية الحكومي والشيخ راغب حرب والنجدة الشعبية اللبنانية.



وتفقدت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك مكان الغارة واطلعت على اعمال الاغاثة.



وتقدمت الترك في تصريح إاثر الجولة بالتعازي من عائلات الضحايا وللجرحى بالشفاء ، وقالت: "ان مجازر العدو الاسرائيلي وارهابه ضد المدنيين والاطفال والعزل لن تزيد الاهالي الا صمودا وصبرا ، مهما اشتد اجرام العدو "، لافتة الى "الدوائر الرسمية اقفلت اليوم استثنائيا في النبطية حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين"، مثنية على "جهود فرق الدفاع المدني والاغاثة من كل الجمعيات في العمل على معالجة اثار العدوان ".