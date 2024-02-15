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السيد: لا يردع الجنون إلّا الجنون

15
FEBRUARY
2024
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كتب النائب جميل السيد، اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "‏التصعيد إلى أين؟!".

‏وأضاف، "عدوان جوّي إسرائيلي على النبطية وأماكن أخرى في العُمق اللبناني، والمقاومة ردّت بالمثل وسط تهديدات إسرائيلية متصاعدة بتوسيع الحرب".

وتابعت، "‏فهل تجاوزَتْ إسرائيل الخطوط الحمراء؟!".

وأردف، "نعم هي لامسَتْ الخطوط الحمراء بالتزامن مع رسائل موفدين الى لبنان يطرحون تهدئة تقوم على تطبيق مشوّه للقرار 1701 يشمل إنسحاب المقاومة عن الحدود".

‏واستكمل، "فهل سيرضخ لبنان؟! الجواب المبسّط هو كلّا".

‏وتابع، "كما أن اي كلام سياسي حول الجنوب لن يكون مسموعاً طالما لم تتوقف الحرب على غزة بما فيها سقوط خطة تهجير الفلسطينيين لِما لها من انعكاسات خطيرة على لبنان والمنطقة".

‏وأردف، "فهل تستطيع أميركا شيئاً؟! لولا أميركا لا صُمود لإسرائيل، ويكفي أنها تموّنها في حرب غزة بالخرطوشة وصعوداً إلى تخصيصها بالأمس بمساعدات بلغت 16 مليار دولار".

‏وأضاف، "من يراقب حالة الفوضى والتناقضات في الوضع الداخلي لأميركا والصراع الرئاسي والحالة الذهنية لرئيسها، يمكنه أن يستنتج بسهولة حجم العجز والتخبُّط الذي تستفيد منه إسرائيل بإبتزاز الحزبين الديموقراطي والجمهوري وتتجرأ على أولياء نعمتها بما لم يسبق له مثيل".

وختم: "‏بالخلاصة، ‏إن لم تلجم إسرائيل جنونها، فقدْ نصل إلى حالة لا يردع فيها الجنون إلّا الجنون بالمقابل".

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