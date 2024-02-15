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القبض على مُروّجي مخدرات في غاليري سمعان..

15
FEBRUARY
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين بترويج المخدرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة".

وأضاف البلاغ، "على أثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّتهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّهما يُدعيان: ح. م. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)، م. خ. (مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني).

وتابع، "بتاريخ 08-02-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة غاليري سمعان أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة على متن سيارة نوع "مازدا" لون أسود -تم ضبطها- تُستَخدَم في عمليات الترويج"

ولفت الى انه "بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط: /5/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي /6،2/غ، دفتر ورق لف سجائر، بطاقة شريحة خط، هاتفين خلويين، جهاز محمول"tab"، ومبلغ ماليّ".

واستكمل، "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة على متن السيارة التي أوقفا على متنها، وأنهما يستحصلان عليها من تاجر مخدرات من داخل مخيم صبرا".

وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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