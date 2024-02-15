"وابل من القنابل الحارقة وقصف بلدات للمرة الأولى وطيران استطلاعي".. آخر المستجدات جنوبًا!

A + A -

نقل مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور المستجدات الميدانية للاعتداءات الاسرائيلية ليلًا، إذ أطلق العدو وابلًا من القنابل الحارقة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والبستان وعيتا الشعب. كما حلّق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل وأطلقت قوات العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق. وقد سجل نهار امس تطور لافت على الجبهة الجنوبية حيث قصف الطيران الحربي المعادي قرى وبلدات جنوبية لم تتعرض للقصف منذ بداية الأحداث. ويسود التوتر والحذر قرى القطاعين الغربي والاوسط.