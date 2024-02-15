الحربي السوري- الروسي يكثف غاراته على مواقع «داعش» في السخنة وتدمر

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الوطن السورية: خاضت وحدات من الجيش اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة «دويزين» ببادية سلمية الشرقية، وبيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن» أن الاشتباكات التي دارت مع الدواعش ليل الثلاثاء أسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم، وارتقاء 8 عناصر من الجيش شهداء وإصابة 4 آخرين.

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش كثفت أمس عملياتها البرية بتمشيط قطاعات البادية من خلايا التنظيم الإرهابي، في حين أغار الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، على مواقع للدواعش في منطقتي السخنة وتدمر ببادية حمص الشرقية وفي بادية دير الزور الغربية.

بالمقابل، واصلت التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على مواقع للجيش العربي السوري في ريفي حماة وإدلب من منطقة «خفض التصعيد» مستغلة الحالة الجوية، ما دفع بالجيش إلى الرد وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة.

تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفاؤه استغلوا الحالة الجوية الرديئة التي سادت منطقتي حماة وإدلب أمس بشن اعتداءات على نقاط عسكرية بقذائف صاروخية في سهل الغاب وريف إدلب فرد عليها الجيش مستهدفاً مواقع الإرهابيين بنيران مدفعيته الثقيلة، إذ أكد مصدر ميداني لـ«الوطن» أن وحدات الجيش العاملة في ريف حماة، دكت بالمدفعية الثقيلة أمس مواقع للإرهابيين في محور المشاريع بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب بالمدفعية الثقيلة أيضاً، مواقع للإرهابيين في الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المصدر أن مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» وتنظيم «أنصار التوحيد» الإرهابي، كانت اعتدت أمس بقذائف صاروخية ورشقات رشاشة على نقاط للجيش بمحور المشاريع المائية في سهل الغاب، وفي محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، ما استدعى من الجيش الرد بغزارة نارية حققت إصابات مباشرة بأهدافها، وهو ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وإصابة آخرين إصابات بالغة، كذلك ذكر المصدر أن مواطناً استشهد أمس بانفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية أثناء حرثه أرضاً زراعية في قرية المغير بريف حماة الغربي.

بدورها، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن وحدات من الجيش العربي السوري استهدفت بقصف من مدفعيتها الثقيلة مواقع لـ«النصرة» في قريتي كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، كما استهدفت محور قرية الكبانة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

في غضون ذلك، شن مقاتلو العشائر العربية أمس الأربعاء هجوماً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدف مقار لميليشيات «قسد» على السرير النهري في قرية الهرموشية بريف دير الزور الغربي وفق ما ذكرت المصادر الإعلامية المعارضة.