مصادر لبنانية: القصف الإسرائيلي طاول هذه البلدات

A + A -

الأنباء الكويتية: ميدانيا، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته «بدأت سلسلة من الضربات الجوية في لبنان»، ما يثير مخاوف من تصعيد إضافي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي إن «طائرات حربية بدأت بشن موجة واسعة من الغارات داخل لبنان».

وأفادت مصادر لبنانية بأن القصف طال عدة بلدات، منها الصوانة وعدشيت والشهابية.

وأدت الغارات إلى إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة وطفلان. كما أعلن حزب الله "مقتل" أحد عناصره.

وتأتي الضربات الإسرائيلية بعد ساعات من قصف من الجانب اللبناني أدى إلى إصابة أشخاص في شمال إسرائيل، بحسب مسعفين.

وبحسب وكالة فرانس برس أجلى مسعفون وجنود جريحا بمروحية عسكرية من مستشفى زيف في صفد إلى مؤسسة طبية أخرى.