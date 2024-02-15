عناوين الصحف ليوم الخميس 15 شباط 2024

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النهار: التصعيد الإسرائيلي الأشد دمويّة ضد الجنوبيين



الأنباء الكويتية: تصعيد في الجنوب وإسرائيل تعلن شنّ غارات موسّعة .. ورئيس الحكومة الأسبق يؤكد أنه لن يعود عن قرار انسحابه من الحياة السياسية الآن

حشود تحيي ذكرى «الرئيس الشهيد».. وسعد الحريري: باقٍ معكم أينما كنت

الشرق الأوسط السعودية: عباس لـ«الشرق الأوسط»: غزة مسؤولية السلطة الفلسطينية وسنتحرك فور وقف العدوان

قال إن الموقف السعودي «تاريخي ومشرف»... ودعا إدارة بايدن إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل

الوطن السورية: أكثر من 28 ألفاً و500 شهيد في القطاع ومجازر الاحتلال مستمرة … الرفض الإسرائيلي يُعقِّد مفاوضات «الهدنة».. وعباس: السلطة مسؤولة عن غزة