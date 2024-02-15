living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوفد النيابي اللبناني للاتحاد الأوروبي: لبنان لا يحتمل بقاء النازحين السوريين إلى ما لا نهاية

15
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: بيروت:  أحمد عزالدين-

أثار الوفد البرلماني اللبناني، الذي يزور بروكسل، مع الاتحاد الاوروبي تداعيات النزوح السوري على مختلف المستويات الجغرافية والاقتصادية والامنية، داعيا الاوروبيين إلى دعم السوريين في بلدهم.

 

والتقى الوفد، الذي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية فادي علامة والنواب سليم الصايغ وسيمون ابي رميا وإلياس الخوري، كلا من مفوض سياسة إدارة الازمات والشؤون الإنسانية في الاتحاد الاوروبي، ورئيس الجمعية العامة للاتحاد من أجل المتوسط، كما عقد لقاء مع المدير العام لدائرة الشرق الأوسط في الخارجية البلجيكية، ورئيسة لجنة المشرق في البرلمان الاوروبي.

 

كما التقى الوفد رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي وأعضاء فريقه البرلماني ولقاء آخر مع مقرر لبنان في حزب «تجدد أوروبا» المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وركز الوفد خلال المحادثات على الملفات التي حملها معه والتي يتصدرها ملف التداعيات الخطيرة للنزوح السوري إلى لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة.

 

وحذر الوفد اللبناني من خطورة هذا الملف، ودعا الأوروبيين إلى انتهاج سياسة خلاقة تدعم عودة النازحين إلى سورية ومساعدتهم في بلدهم خصوصا ان الأكثرية منهم يتوجهون دوريا إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من UNHCR مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجئ السياسي بسبب العودة المتكررة إلى سورية واصبحوا يتمتعون بصفة «اللاجئ الاقتصادي» بسبب استحصالهم على الدعم المادي من المؤسسات الدولية.

 

وأكد الوفد ان لبنان بجغرافيته ومساحته وتعدديته لا يمكن ان يقبل باستمرار النزوح إلى ما لا نهاية وعلى المجتمع الدولي ان يأخذ الإجراءات الفورية للمساهمة في العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

 

كما تطرق الوفد إلى الصراع الدائر في المنطقة نتيجة حرب غزة وكرر الموقف الرسمي اللبناني المرتكز على احترام القرارات الدولية وقرارات مؤتمرات القمم العربية الداعية إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني واولها حقه في دولة مستقلة، بالإضافة إلى التأكيد على احترام القرار 1701 فيما خص لبنان ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وخروج الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي يحتلها.

 

من جهة اخرى، ركز الوفد في لقاءاته مع النواب الاوروبيين على ضرورة عودة الدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة «الاونروا»، الأمر الذي يجر على اللاجئين الفلسطينيين المزيد من الأزمات الاجتماعية والمعيشية خصوصا في لبنان.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   