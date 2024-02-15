مخاوف من مجزرة أخرى في النبطية

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

ليلاً قصفت مسيرة إسرائيلية مبنى سكنياً قديما في قلب مدينة النبطية عند مفرق حي المسلخ بصاروخين وهرعت سيارات الإسعاف الى المبنى المستهدف المكون من ثلاث طبقات وطابق سفلي ونقلت عدداً من المصابين ووجهت دعوات فورية لإخلائه بعدما صار مهدداً بالانهيار .

وأشارت المعلومات الى مخاوف من مجزرة أخرى مع وجود ضحايا تحت أنقاض المبنى فيما برزت صعوبات امام فرق الإنقاذ للعثور على المصابين. وأفيد مساءً عن استشهاد 8 مدنيين من بينهم 4 من عائلة برجاوي.



وأعلنت جامعات ومدارس النبطية الإقفال اليوم كما اصدر محافظ النبطية قراراً بإقفال المصالح والدوائر في المحافظة اليوم.