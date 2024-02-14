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4 شهداء من عائلة واحدة في الغارة على النبطية

14
FEBRUARY
2024
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ارتكب العدو الاسرائيلي مساء اليوم مجزرة، ذهب ضحيتها عائلة من ال برجاوي في مدينة النبطية بالغارة الجوية. 

وفي المعطيات الاولية فإن الغارة التي نفذتها مسيرة معادية قرابة التاسعة الا ثلثا من مساء اليوم، استهدفت شقة سكنية في مبنى مجاور لمحطة فلسطين في شارع مرجعيون وسط مدينة النبطية بصاروخ موجه، ادى الى تدمير الشقة واحداث تصدعات كبيرة في المبنى الايل للسقوط .

وعلى الفور، هرعت طواقم الاسعاف من كافة الجمعيات الاغاثية والدفاع المدني وباشرت رفع الركام، حيث تم انتشال 4 جثث تعود للمواطن حسين برجاوي وزوجته وابنتهما اماني ( موظفة في الجامعة اللبنانية الدولية في النبطية ) وابنه وتم نقلهم الى مستشفيات النبطية ، فيما يستمر البحث عن جثة خامسة قد تكون في الشقة.  كما نقل عدد من الجرحى من المكان. 

وادت الغارة الى اضرار فادحة في الابنية المحيطة والسيارات المركونة في الشارع .

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