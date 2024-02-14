إقفال المصالح والدوائر الرسمية في محافظة النبطية غدا

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أعلنت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، في بيان، إقفال المصالح والدوائر في محافظة النبطية يوم غد الخميس في 15 الحالي ، "نظرا للأوضاع الامنية الناتجة من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، وذلك حرصا على سلامة الموظفين واصحاب المصالح"، على ان تصدر بيانات لاحقة بحسب الاوضاع المستجدة .

الى ذلك اعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران اقفال فروع الجامعة في النبطية .

كما اعلنت معظم المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في النبطية ومنطقتها الاقفال غد الخميس، في ظل التصعيد العدواني الاسرائيلي والغارات التي تستهدف المنطقة، وحرصا منهم على سلامة الطلاب.