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الهدنة التي كانت موعودة في غزَّة يبدو أنها مؤجلة إلى أمد طويل، أقلَّه وفق المعطيات الراهنة. ففي مقابل كل الدعوات الإقليمية إلى وقف النار، والرعب الدولي من المشهد الإنساني، وفي وقت كان محمود عباس يطالب حماس بإنجاز صفقة الأسرى لتجنيب رفَح اجتياجاً إسرائيلياً، جزم ينيامين نتنياهو بأن الحركة لم تقدّم عرضاً جديداً خلال محادثات القاهرة، مؤكداً أن إسرائيل لن تستسلم لمطالبها التي وصفها بالغريبة. وفي غضون ذلك، كان الرئيس التركي يعلن من مصر التي زارها للمرة الأولى منذ اثني عشر عاماً، الاستعداد للمساهمة في العمل على اعادة إعمار القطاع المنكوب… قطاعٌ تجاوز عدد ضحاياه في اليوم 131 لعملية طوفان الأقصى 28,473 شهيدا و68,146 مصابا، في حصيلة غير نهائية.اما في جنوب لبنان، فقد شهدت الساعات الاخيرة تحولاً كبيراً في مدى الاستهدافات الاسرائيلية وعنفها، في مقابل ردود نوعية للمقاومة، كترجمة فعلية لمواقف السيد حسن نصرالله امس، علماً أن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله جزم اليوم بأن المقاومة سترد حتما على العدوان الذي شنّه العدوّ على الجنوب اللبناني وتسبب باستشهاد عائلة مؤلفة من أم وطفليها، معتبراً أن الرد المذكور سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب. وشدد على ان من يتخيّل أنَّ بإمكانه أن يحقّق اليوم أهدافا وغايات عجز عن تحقيقها في السابق مخطئ مرة أخرى، لأن المقاومة القوية المقتدرة حاضرة في كلّ الجبهات.ومن الجبهة العسكرية الى الجبهة السياسية، حيث انشغل الداخل اللبناني اليوم بالعودة المؤقتة لرئيس تيار المستقبل للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه… حشد شعبي واضح، وكلام مقتضب، مع وعد بالبقاء الى جانب الناس، لكن من دون حسم أمر العودة الوشيكة الى الحياة السياسية. هكذا اختصر المشهد في 14 شباط 2024، اذ يبدو ان لوك سعد الحريري الشخصي الجديد، لا يزال ينتظر تجديد اللوك السياسي المناسب إقليمياً ومحلياً لإطلالة حريرية جديدة على المسرح اللبناني. وهذا الامر اكده الحريري نفسه منذ بعض الوقت، حيث اشار في حديث الى قناة الحدث السعودية الى ان لحظة تعليق عمله السياسي اتت بسبب مرور لبنان في مرحلة خطرة، ولأن المجتمع الدولي كان يطلب تغييراً، وقال: انا لن اعود عن قراري الآن، ولقد قلت “كل شي بوقته حلو”، لكن الآن ليس الوقت لذلك… الرئيس الشهيد تعاطى العمل الانساني والتربوي قبل السياسي وانا باق خارج السياسة واكتفي بنصح الافرقاء فقط ولا ارى انفراجا في موضوع رئاسة الجمهورية. اما في موضوع الجنوب، فاعتبر الحريري ان نتنياهو يريد تحويل الحرب الى لبنان بحجج مختلفة، لكن ايران لا تريد الحرب ونحن لدينا ربط نزاع مع حزب الله، وعلينا الوقوف مع اهل غزة وعدم ابعاد المشهد عن القطاع كما تريد اسرائيل.