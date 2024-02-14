living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحولاً كبيراً في مدى الاستهدافات الاسرائيلية وعنفها

14
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الهدنة التي كانت موعودة في غزَّة يبدو أنها مؤجلة إلى أمد طويل، أقلَّه وفق المعطيات الراهنة. ففي مقابل كل الدعوات الإقليمية إلى وقف النار، والرعب الدولي من المشهد الإنساني، وفي وقت كان محمود عباس يطالب حماس بإنجاز صفقة الأسرى لتجنيب رفَح اجتياجاً إسرائيلياً، جزم ينيامين نتنياهو بأن الحركة لم تقدّم عرضاً جديداً خلال محادثات القاهرة، مؤكداً أن إسرائيل لن تستسلم لمطالبها التي وصفها بالغريبة. وفي غضون ذلك، كان الرئيس التركي يعلن من مصر التي زارها للمرة الأولى منذ اثني عشر عاماً، الاستعداد للمساهمة في العمل على اعادة إعمار القطاع المنكوب… قطاعٌ تجاوز عدد ضحاياه في اليوم 131 لعملية طوفان الأقصى 28,473 شهيدا و68,146 مصابا، في حصيلة غير نهائية.اما في جنوب لبنان، فقد شهدت الساعات الاخيرة تحولاً كبيراً في مدى الاستهدافات الاسرائيلية وعنفها، في مقابل ردود نوعية للمقاومة، كترجمة فعلية لمواقف السيد حسن نصرالله امس، علماً أن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله جزم اليوم بأن المقاومة سترد حتما على العدوان الذي شنّه العدوّ على الجنوب اللبناني وتسبب باستشهاد عائلة مؤلفة من أم وطفليها، معتبراً أن الرد المذكور سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب. وشدد على ان من يتخيّل أنَّ بإمكانه أن يحقّق اليوم أهدافا وغايات عجز عن تحقيقها في السابق مخطئ مرة أخرى، لأن المقاومة القوية المقتدرة حاضرة في كلّ الجبهات.ومن الجبهة العسكرية الى الجبهة السياسية، حيث انشغل الداخل اللبناني اليوم بالعودة المؤقتة لرئيس تيار المستقبل للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه… حشد شعبي واضح، وكلام مقتضب، مع وعد بالبقاء الى جانب الناس، لكن من دون حسم أمر العودة الوشيكة الى الحياة السياسية. هكذا اختصر المشهد في 14 شباط 2024، اذ يبدو ان لوك سعد الحريري الشخصي الجديد، لا يزال ينتظر تجديد اللوك السياسي المناسب إقليمياً ومحلياً لإطلالة حريرية جديدة على المسرح اللبناني. وهذا الامر اكده الحريري نفسه منذ بعض الوقت، حيث اشار في حديث الى قناة الحدث السعودية الى ان لحظة تعليق عمله السياسي اتت بسبب مرور لبنان في مرحلة خطرة، ولأن المجتمع الدولي كان يطلب تغييراً، وقال: انا لن اعود عن قراري الآن، ولقد قلت “كل شي بوقته حلو”، لكن الآن ليس الوقت لذلك… الرئيس الشهيد تعاطى العمل الانساني والتربوي قبل السياسي وانا باق خارج السياسة واكتفي بنصح الافرقاء فقط ولا ارى انفراجا في موضوع رئاسة الجمهورية. اما في موضوع الجنوب، فاعتبر الحريري ان نتنياهو يريد تحويل الحرب الى لبنان بحجج مختلفة، لكن ايران لا تريد الحرب ونحن لدينا ربط نزاع مع حزب الله، وعلينا الوقوف مع اهل غزة وعدم ابعاد المشهد عن القطاع كما تريد اسرائيل.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   