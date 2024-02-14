الحريري ل "الحدث": لن أعود عن قرار انسحابي من الحياة السياسية الآن و يجب علينا الوقوف مع أهل غزة

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شكر رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في حديث لـ "الحدث" الحشد الذي حضر إلى ساحة الشهداء، مؤكدا "كلمتي التي قلتها كل شيء بوقتو حلو".

و أشار الى أن "لحظة تعليق عملي السياسي جاءت لأسباب أعلنت عنها سابقاً ووجدت أن لبنان يمر بمرحلة خطيرة ما زالت قائمة". مؤكدا "لن أعود عن قرار انسحابي من الحياة السياسية الآن وهذا سابق لأوانه".



وقال: "من اغتال رفيق الحريري بدأ بدفع الثمن، رفيق الحريري كان مشروع دولة ووسطيا".

واشار الى أن "حزب الله وإيران لا يريدان الحرب مع اسرائيل، ونحن علينا الوقوف مع غزة". واكد أن "هناك من يحضّون على الحروب والانقسامات والتطرف لإبعاد السلام والازدهار عن منطقتنا".



وختم الحريري: " جرّبنا كل شيء خلال تاريخنا وقد تعبنا من الخلافات وآن الاوان أن نجرّب السلام في منطقتنا العربية".