شيخ العقل شارك بذكرى الشحار في عبيه وبيصور: وحدتنا الداخلية ضمانة لحفظ الوطن العريضي

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شارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، بمناسبة الذكرى السنوية الدينية لعودة الشحار الغربي ومقام الامير السيد عبد الله التنوخي في عبيه، بدعوة من مسؤولي لجنة المقام ومشايخ المنطقة، ومشايخ وأهالي بلدة بيصور.



وبعد زيارة المقام في عبيه، شارك شيخ العقل بلقاء ديني في المجلس الشرقي في بيصور، بحضور الوزير السابق غازي العريضي، الشيخ القاضي نعيم حسن، والمشايخ: أبو صالح محمد العنداري، أبو زين الدين حسن غنّام، أبو فايز أمين مكارم، ابو يوسف أمين العريضي وابو محمود سعيد فرج وفاعليات وأهالٍ من البلدة والجبل وباقي المناطق.



شيخ العقل



وألقى شيخ العقل كلمة شكر في مستهلها المشايخ والاهالي في بيصور "على المناسبة الجامعة"، ثم قال: "نحمد الله تعالى على المناسبة التي نلتقي اليوم لأجلها، وقد كنّا آنذاك نصلّي ونتباصر ونلتقي تحت عباءة مشايخنا الأجلاء وقيادة زعامة وطنية موثوقة متمثلة بوليد بك أطال الله بعمره، واستلهام التاريخ والتوحيد والمواقف المعروفية ببركة المشايخ الأجلاء ونخوة الشباب الغيارى لاستعادة الشحار والمقدسات فاستوجب كل ذلك الحمد والشكر".



أضاف: "أول ما يجب علينا بعد الحمد والشكر هو الالتفاف حول هذه العشيرة وهذه الطائفة والجماعة التي كانت على مدى تاريخها، الفئة المقاتلة المدافعة عن الثغور وعن الكرامة والأرض والعرض والدين، هذا التراث التوحيدي يستوجب ان نكون موحِّدين موحَّدين. ثم الوحدة الدائمة وحفظ بعضنا وبالتماسك الداخلي، حفظ بعضنا يعني حفظ مجتمعنا وطائفتنا، مما يشكل ضمانة لحفظ وطننا، وليس معاداة الآخرين. بل لنكون قوة مرموقة تستطيع ان تتكامل مع القوى الأخرى، من أجل بناء هذا الوطن. من هنا نحن نعتزّ بالتاريخ وبالتماسك الداخلي، لكي نشكّل قوة للوطن وليس ضده نحن وشركاؤنا فيه".



وتابع: "نحتفل بالمناسبة ونلتقي على واجب الوحدة والمحافظة على أسس وجودنا وهي ثلاثة، لكن العقيدة التوحيدية والإيمان هما أساس، والتي كانت ضمانتنا ببركة مشايخنا على مدى مئات السنين، وحفظهم وتمسكهم بهذه الأمانة التوحيدية ولولاهم لكانت ضاعت تلك المرتكزات، هؤلاء هم حراس العقيدة التي تحرسنا وتحمينا، هذا الأساس الأول. اما الثاني، فهو القيم الأخلاقية والفضائل، ومكارم الأخلاق يجب ان لا تضيع، وتلك ركيزة اساسية من ركائزنا ايضاً. اذ علينا أن نحافظ على قيمنا المعروفية واننا لم نسمَّ عبثا بني معروف اي اهل الفضل والقيم والأخلاق والمناقب، وبذلك محافظة على مجتمعنا المتماسك الموحّد المؤمن بعقيدته التوحيدية والمرتكز الى القيم الأخلاقية والاجتماعية، للمحافظة على عائلاتنا وعلى أخلاقنا على قيمنا وتقاليدنا الشريفة، مهما تطوّر الزمن وتجدّد، ولكن هناك تقاليد شريفة يجب أن نحافظ عليها وأن نوازن بين التقليد والتجديد. نقول التجديد ضروري ولكن المحافظة على التقليد الشريف ضروري ايضاً، هاتان الركيزتان العقيدة والقيم. اما الركيزة الثالثة فهي الأرض، والتعلق بالأرض والوطن، لقد دافعنا عن الثغور وحمينا وجودنا، نتمسك بحبنا للأرض ونحميها وبذلك نتمسك بالوطن وبالقانون وبالنظام. من هنا يجب الحفاظ على الركائز الثلاث، اما اذا فرطنا بها فنكون نفرط بوجودنا".



وقال: "احياؤنا للذكرى انما لكي نحيي في نفوسنا وداخلنا مكونات مجتمعا، ليكون مؤمناً موحدا، قائما على الأخلاق والقيم والفضائل، خصوصا اليوم حيث هناك الكثير من التفريط والتحرّر من تلك القيم. لذا واجبنا جميعاً مشايخ ونخب اجتماعية ومسؤولين في المجتمع وأرباب العائلات ان نحافظ على القيم ولا نفرط بها تحت ستار العولمة التي تجتاح العالم والعائلات والبيوتات والأسر وتفككها، وأن نكون واعين لهذا الخطر الذي يوازي احتلال الأرض عبر احتلال الأفكار والقلوب ومصادرة القيم والإيمان وثوابت التعلق بالأرض والوطن. فكثير من الشباب اليوم لا يهتمون الا ببعض خصوصياتهم وبالتكنولوجيا وبكثير من التحرر والتماهي مع الغرب والعولمة. التطور ضروري ولكن ليس على حساب التمسك بالجذور، وكما نقول دائما: اننا كشجرة جذورها ثابتة وفروعها ممتدة في الفضاء اذا ما قطعنا الجذور انما نقضي على الشجرة، هناك ثوابت وجذور يجب أن نحافظ عليها. ثمة متغيرات كثيرة اليوم يجب أن نعرف كيف نتعامل معها، من خلال حفاظنا على وحدتنا وعلى مجتمعنا وتوحيدنا وأخلاقنا وعلاقتنا بالوطن وشركائنا".