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"اسرائيل لا تقيم وزناً للطفولة"... قبيسي: ما حصل اليوم جريمة تضاف الى السجل الاجرامي

14
FEBRUARY
2024
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تفقد مدير مكتب رئيس مجلس النواب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي مكان الغارة التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي بعد الظهر اليوم في بلدة عدشيت، وعاين الاضرار التي نجمت عن القصف الاسرائيلي.

وأشار قبيسي الى ان "لجوء المستويين السياسي والعسكري في الكيان الاسرائيلي الى استهداف المدنيين والاحياء السكنية في قرى الجنوب وبلداته كما حصل في عدشيت والصوانة والشهابية، يؤشر الى الطبيعة "العدوانية "و"الارهابية" لهذا "العدو" الذي لا يقيم وزنا للطفولة ولا للقوانين والاعراف الانسانية".

واضاف، "وما حصل اليوم جريمة تضاف الى السجل الاجرامي لهذا الكيان منذ نشأته وحتى الان، وهو برسم المجتمع الدولي وبرسم الدول التي تغطي العدوان الاسرائيلي على لبنان وفلسطين".

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