موظفو الإدارات العامة والبلديات: للاعتصام غداً

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دعا موظفو الادارات العامة وموظفو البلديات واتحادات البلديات الى الاعتصام امام سرايا زحلة غدا الخميس ابتداء من الساعة التاسعة.

وأعلن الموظفون في بيان أنهم "مع الاضراب الشامل لموظفي الادارات العامة، رفضا لأن تكون الادارة العامة مكسر عصا لاحد، ورفضا للامعان في سياسة التجاهل للحقوق والمطالب المشروعة، وللتأكيد على وحدة صف موظفي الادارات العامة، لتكون السد المنيع امام كل محاولات التفرقة، بغية دعم و توحيد مسارات التفاوض الجارية مع الحكومة التي من شأنها تثبيت حقوق موظفي الادارات العامة المشروعة وموظفي البلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وعدم السماح باستفراد موظفي الادارات العامة و تهميش حقوقهم المشروعة على حساب باقي القطاعات".