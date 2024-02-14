بو صعب من دبي: الإمارات أثبتت ريادتها عالمياً في تطوير التعليم واستخدام التقنيات

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أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أن القمة العالمية للحكومات أصبحت موعداً أساسياً ومصدراً لتطوير أداء الحكومات في العالم.

وقال بوصعب، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن دورة العام الحالي ركزت على الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم، مشيراً إلى أن الإمارات أثبتت ريادتها عالمياً في تطوير التعليم واستخدام التقنيات.

وأضاف: “ما نراه في القمة وتنظيمها يؤكد مكانة وجدارة الإمارات عبر مشاركة دول العالم في فعاليات القمة، معرباً عن أمله بنقل تجربة الإمارات إلى العالم العربي”.

وأكد بوصعب، أن القمة توفر مشاركة الخبرات الإماراتية تجربتهم مع العالم، ما يعزز دعم الحكومات في تنفيذ استراتيجيات التوجه للمستقبل.