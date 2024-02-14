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يسرق "دراجات آلية" من مناطق جبل لبنان!

14
FEBRUARY
2024
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صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتنفيذ عمليات سرقة دراجات في العديد من مناطق جبل لبنان، وقد تداولت إحدى مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات له توثّق تنفيذه عدة عمليات سرقة دراجات في مناطق مختلفة".

وأضاف، "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ح. س. (من مواليد عام 1995، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات وسرقة ونشل، وهو موقوف سابق".

وتابع البلاغ، "بتاريخ 27-01-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة المريجة أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة دراجة آلية من أمام مبنى في المحلة. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مقص لقطع الأقفال وأدوات تستخدم في عمليات سرقة".

وأشار الى، أن "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآلية ضمن محافظة جبل لبنان".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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