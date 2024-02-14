إعلام إسرائيلي: حزب الله يبصق علينا ونحن نظن أن المطر يهطل.. نحن في حدث صعب جداً!

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قالت وسائل إسرائيلية عن رئيس مجلس استيطاني في الشمال إنّ "حزب الله يبصق علينا ونحن نظن أن المطر يهطل."

وأضاف رئيس بلدية صفد: "كانت هناك إصابات قاسية في القواعد العسكرية" إثر إطلاق حزب الله صواريخ على صفد صباح اليوم الأربعاء.

وأردفت وسائل الإعلام الإسرائيلية: " نحن في حدث صعب جداً والسؤال هو ما إذا كان ما حصل في صفد سيؤثر استراتيجياً على الأحداث في الشمال."

وأكملت عن رئيس المجلس الأقليمي ماتيه أشير موشيه دافيدوفيتش: "نحن نعيش في مملكة نصر الله.. نحن نعيش في مملكة حزب الله".

وقالت إنّ "فقدان الشعور بالأمن في القواعد في الشمال اضطر وزير الأمن أمس للقاء قائد المنطقة داخل غابة في الجبهة الداخلية، نحن في خضم معادلة واسعة ومعقدة ومزعجة من قبل حزب الله."