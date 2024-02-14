وزير الأمن الإسرائيلي: القصف من لبنان حرب فعلية.. آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها!

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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، إنّ القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية.

وأضاف: "آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان."

وأردف يقول: "نحن في حرب في الشمال وآن الأوان لتعديل مفهومنا للوضع هناك".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ مجلس الحرب يبحث كيفية الرد على القصف العنيف الذي شنه حزب الله على إسرائيل.

وكانت قد كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ "الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق الصواريخ من لبنان واستهداف قاعدة عسكرية في مدينة صفد."