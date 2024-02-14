كيف هو الوضع جنوباً اليوم؟

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افادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن العدو الإسرائيلي اطلق الليل الفائت القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، كما اطلق عددا من القنابل الحارقة لاشعال النار بالاحراج المتاخمة للخط الازرق في اطراف بلدات الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب والبستان.

إشارة الى ان اكثر من ثلثي المنطقة الحرجية ما بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب باتت محروقة حيث قضى العدو الاسرائيلي على الاف من اشجار السنديان والصنوبر والزيتون.

وحتى صباح اليوم وطيلة الليل الفائت حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وفجر اليوم اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط مواقعه المتاخمة للخط الازرق ومحيط بركة ريشة وبلدة البستان.