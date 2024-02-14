أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تابعت سفارة غربية تلعب حكومتها دور الوسيط في ملف الحدود الجنوبية للبنان بدقة تفاصيل كلام السيد حسن نصرالله وطلبت من عدد من أصدقائها من السياسيين والإعلاميين تزويدها بنصوص عن تحليلاتهم وتفسيراتهم للمعادلات التي تضمنتها محددة أسئلة تريد جواباً عليها هي: هل يمكن فهم مطالب معينة يربط بها وقف النار على الحدود؟ هل أجاب على التهديد الإسرائيلي بتهديد وما هو سقفه؟ ماذا عن اشارته للدور الإيراني، هل يفهم من كلامه سقف زمني لصمود غزة؟ هل تضمنت كلمته تلميحاً لمعادلات محددة في الميدان، هل من إشارات إيجابية عن المفاوضات، هل تحدث عن إعادة الإعمار؟

كواليس

أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن ضباطاً من أجهزة السلطة انتقلوا من رام الله الى عمان، حيث يخضعون لدورة تدريبية على تشكيل أجهزة أمنية جديدة في غزة يجري وضع هيكليتها وتوزيع المهام القيادية فيها بين الضباط. وقالت المصادر إن الدورات تتم بإشراف أميركي وبريطاني وترافقها ورش عمل على تجهيزات تقنية حديثة لإدارة المعابر والتنصت ومتابعة ملفات الأنفاق والصواريخ.



اللواء: أسرار

لغز

يتخوف مودعون، لا سيما أصحاب الودائع فوق «300» ألف دولار من انعكاسات سلبية لخطة دمج المصارف على ودائعهم.



غمز



لم تحرك الأجهزة الرسمية المعنية بمساعدة أو التعويض عن المتضررين في القرى الجنوبية الحدودية بما يتناسب مع الخسائر بعد.



همس

لم تنقطع الاتصالات بين سفيرة دولة كبرى وفريق لبناني وازن، عبر قناة اتصال متفق عليها.