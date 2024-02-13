عقل: عصر أمراء الميليشيات الى نهاية

A + A -

كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل:

"شباب لبنان صاروا بغير مطرح...

انتهى التوظيف السياسي "الدولة بقرة حلوب"،

وتحريض بيي أقوى من بيك!

شبابنا عم يشتغلوا AI و Online وقطاع خاص،

وقسم ترك لبنان للخليج وأوروبا واميركا وأفريقيا وأستراليا... وكتير شاطرين.

بينما الزقيفة فاشلين جمهور أبو لكحة دولة المافيا،

عصر أمراء الميليشيات الى نهاية، وصار محصور ب propaganda إعلام مُرتشي وجيوش الكترونيي وحسابات وهمية...

أكيد المستقبل أفضل مع شباب أوادم وطنيين عايشين من عرق جبينهم وأحرار الضمير."