عقل: عصر أمراء الميليشيات الى نهاية

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل:
"شباب لبنان صاروا بغير مطرح...
انتهى التوظيف السياسي "الدولة بقرة حلوب"،
وتحريض بيي أقوى من بيك!
شبابنا عم يشتغلوا AI و Online وقطاع خاص،
وقسم ترك لبنان للخليج وأوروبا واميركا وأفريقيا وأستراليا... وكتير شاطرين.
بينما الزقيفة فاشلين جمهور أبو لكحة دولة المافيا،
عصر أمراء الميليشيات الى نهاية، وصار محصور ب propaganda إعلام مُرتشي وجيوش الكترونيي وحسابات وهمية...
أكيد المستقبل أفضل مع شباب أوادم وطنيين عايشين من عرق جبينهم وأحرار الضمير."