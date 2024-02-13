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ذكرى 14 شباط… والميثاق الضائع!

13
FEBRUARY
2024
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الحركة السياسية على الساحة المحلية تكاد تختصرها هذا الاسبوع العودة المؤقتة لسعد الحريري، الذي دعا امس سائليه عن التزامه الصمت الى ان ينتظروا 14 شباط، علماً أن اليوم الثاني لرئيس تيار المستقبل في لبنان تخللته لقاءات ديبلوماسية وسياسية، ابرزها مساء اليوم، مع سليمان فرنجية، الذي يستبقيه الى العشاء.


واليوم، وجَّه تكتل لبنان القوي الذي عقد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، تحية الى ذكرى استشهاد رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، مؤكدا أن لبنان لا يقوم على عزل أي مكوّن، بل على الشراكة المتوازنة بين المكونات. وأعلن التكتل أنه سيقوم بأي جهد ايجابي من اجل انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق، وهو مستعد للقيام بأي مبادرة او التجاوب مع اي مبادرة حوارية تؤدي الى هذا التوافق، كما انه في المقابل سيقوم بأي عمل مطلوب لوقف مسلسل ضرب الميثاق والدستور واستغياب رئيس الدولة، مبقياً كل الخيارات متاحة، ومذكراً بأن الشرط الأساسي للوحدة الوطنية هو الشراكة الوطنية. واذ رفض التكتل ان يكون متفرجا على ما تتعرض له الشراكة الوطنية من تدمير ممنهج للميثاق والدستور، وعلى الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية، ولاسيما بعدما تخطت الحكومة المستقيلة والقيمون عليها كل الخطوط الحمراء من خلال تعيين موظف فئة اولى بغياب رئيس جمهورية ومن دون اقتراحٍمن الوزير او توقيع منه على المرسوم، كشف أنه سيقوم بكل تحرك ممكن على المستوى الاعلامي والسياسي والشعبي والقضائي لوقف قرارات كهذه والطعن بها امام شورى الدولة، والتقدم من مجلس النواب بعريضة اتهامية بحق رئيس الحكومة صاحب اقتراح التعيين، مطالبا النواب المعترضين على المس بالدستور بأن يساهموا معه في توقيع هذه العريضة.


وفيما الملف الرئاسي على الرف حتى اشعار آخر، كُشفت معلومات في الساعات الاخيرة عن تفاصيل ورقة مكتوبة رفعها الى المسؤولين اللبنانيين وزير الخارجية الفرنسية في زيارته الاخيرة لبيروت، وتابعها وفد الوزارة الذي جال على المعنيين في الايام التالية. وقد رد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم على مجمل ما يحمله الموفدون الخارجيون من طروحات بالتشديد على ان اطلاق النار في الجنوب سيتوقف فقط عندما يتوقف العدوان على غزة، لافتاً الى ان المكاسب السياسية لن تؤثر في موقف المقاومة ولبنان.

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