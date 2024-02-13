الجسم القضائي شيّع المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر منصور

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شيع الجسم القضائي اليوم، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي الشاب نادر منصور، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري احمد بعلبكي، وممثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وحشد من القضاة وعدد من الضباط والامنيين وفاعليات سياسية واجتماعية من منطقة برج البراجنة والضاحية الجنوبية.



وصُلي على جثمانه الطاهر ووري الثرى في جبانة الرادوف برج البراجنة – الرويس .



يتواصل تقبل التعازي بالفقيد يومي الاربعاء والخميس 14 و15 شباط 2024 في مقر الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء من الساعة الثانية من بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء ً.