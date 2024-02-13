البطريرك الراعي بحث في اوضاع لبنان والمنطقة مع سفيرة اليونان

A + A -

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، في زيارة بروتوكولية تعارفية، اعربت خلالها عن “سعادتها بلقاء الراعي”.



وتناول اللقاء جولة على الوضع في لبنان والمنطقة، حيث لمست مدى” متابعته للأمور الجارية وحبّه للشعب اللبناني ولمصلحة لبنان”، كما تمنت للكنيسة المارونية” المزيد من الثبات” بمناسبة عيد مار مارون.



كما استقبل البطريرك سفير لبنان السابق في الفاتيكان العميد المتقاعد جورج خوري.



ومن الزوار ايضا وفد من طرابلس ضم الشيخ مالك الشعار ، الوزير السابق محمد الصفدي وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.



