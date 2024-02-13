تدابير سير في وسط بيروت الأربعاء

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أعلنت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة، أنه “بتاريخ 14-2-2024، وبمناسبة الذكرى السنويّة التاسعة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، سيتمّ إزالة السيارات من محيط ساحة الشهداء وشارع رياض الصلح، ومنع مرور السير اعتبارًا من الساعة 18،00 من تاريخ اليوم 13-02-2024 ولغاية الساعة 15،00 من تاريخ يوم غد 14-02-2024 على الطرقات التالية: من أمام مبنى الاسكوا باتجاه رياض الصلح وصولاً إلى جامع الأمين. من أمام فندق “LE GRAY” صعودًا في شارع الشهداء حتى مسجد الأمين. من مقابل الضريح على التحويلة المؤدّية من شارع دمشق إلى شارع الشهداء. منع وقوف السيارات أمام الشعلة في محلة السان جورج. كما سيتم تحويل السير القادم من بشارة الخوري يمينًا باتجاه تقاطع جورج حداد”. وطلبت “من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور”.





